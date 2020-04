Conte: "Famiglie, bonus da spendere nelle strutture ricettive"

Fuori provincia - Informativa alla Camera dei deputati stamani per il presidente del consiglio Giuseppe Conte. “Due settimane dopo l'entrata in vigore, il prossimo 4 maggio, del nuovo Dpcm – ha detto il premier - avremo un quadro più chiaro della situazione. Se nei prossimi giorni la curva dei contagi non dovesse crescere allenteremo ulteriormente le misure assicurando l'apertura in sicurezza del commercio al dettaglio, della ristorazione, dei servizi alla persona". Il presidente ha spiegato poi che "iniziative che comportino misure meno restrittive non sono possibili, perché in contrasto con le norme nazionali, quindi sono da considerarsi a tutti gli effetti illegittime". Un chiaro messaggio alle Regioni.



In merito all misure economiche, Conte ha detto che il prossimo decreto legge “riprenderà tutti i provvedimenti del Cura Italia, li prolungherà e rafforzerà. Ci saranno 25 miliardi per le misure di sostegno al lavoro e sostegno al reddito come cassa integrazione, indennizzi per colf e badanti". E “per il turismo, comparto particolarmente esposto, ci sarà sostegno alle imprese turistiche. Alle famiglie sotto alcune soglie di reddito sarà elargito un bonus da spendere nelle strutture ricettive del Paese".



"Il governo – ha aggiunto il presidente -, nei prossimi provvedimenti, intende dedicare alle famiglie lo spazio che meritano. Sarà cruciale preparare e sostenere progetti territoriali, tutelando anche il diritto al gioco, all'attività motoria, senza compromettere le norme di distanziamento sociale". Il premier ha affermato inoltre che “specifica attenzione dovrà essere dedicata alla disabilità, anche a livello economico".