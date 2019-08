Conte: "Chiusa esperienza di governo, mie dimissioni nelle mani di Mattarella"

Fuori provincia - Come preventivato, in questi minuti il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha annunciato in Senato che "l'esperienza di governo si chiude qui", annunciando che, finita la seduta, si recherà dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella "per consegnargli le mie dimissioni da presidente del consiglio". Conte - ai suoi lati i vice premier Salvini e Di Maio - ha effettuato un lungo intervento in cui, pur con tono pacato, ha sferzato serrate critiche verso il ministro dell'interno e leader della Lega, accusandolo di aver anteposti gli interessi di partito a quelli nazionali.