Condannata l'attivista Sotoudeh, Pucciarelli scrive a Rouhani

Fuori provincia - La senatrice spezzina Stefania Pucciarelli, esponente della Lega e presidente della Commissione diritti umani a Palazzo madama, ha scritto una lettera al presidente dell'Iran Hassan Rouhani per chiedere un suo intervento sul caso dell'attivista Nasrin Sotoudeh, condannata a oltre trent'anni di reclusione.

"Gli organi di informazione internazionali - aggiunge – hanno diffuso la notizia della conferma della sua condanna a una pesante pena detentiva: un provvedimento che riguarda il lavoro svolto come avvocato da Nasrin Sotoudeh. Questo rende particolarmente urgente un intervento di Rouhani in qualità di massima autorità civile iraniana: ho chiesto al presidente di dedicare attenzione al caso e di adottare un provvedimento di clemenza, in linea con il principio universale di rispetto della dignità umana e come richiesto unanimemente dalla Comunità internazionale. L'Italia nutre sentimenti speciali di rispetto e amicizia verso il popolo iraniano: un gesto di apertura e disponibilità sarebbe di grande importanza e verrebbe sicuramente molto apprezzato dall'opinione pubblica mondiale".