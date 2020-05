Carceri, Gagliardi: "Bonafede riferisca in aula"

Fuori provincia - «Rivolte nelle carceri, processi da remoto, mafiosi e trafficanti scarcerati e, da ultimo, l'accusa del giudice Di Matteo, un paladino per i grillini, al quale il ministro della Giustizia avrebbe proposto la nomina al Dap, salvo poi fare marcia indietro per la minaccia dei boss mafiosi di scatenare nuove rivolte nei penitenziari. Ce n'è abbastanza per chiedere a Bonafede di venire immediatamente a riferire in Parlamento a spiegare cosa sta succedendo e quanto ci sia di vero nelle affermazioni di Di Matteo". Afferma in una nota Manuela Gagliardi, deputata di Cambiamo!.