Canoni demaniali, Viviani: "Lega subito contro Dl Agosto, le associazioni lo scoprono adesso"

Fuori provincia - "La Lega denuncia da tempo il problema dei canoni demaniali che le associazioni e qualche partito sembrano scoprire solo oggi. L’aumento scriteriato la Lega lo denuncia dall’inserimento nel Dl Agosto. Finora abbiamo combattuto in pochi contro l’aumento dei canoni dal primo gennaio di almeno 7 volte, un atto che ha messo in ginocchio centinaia di aziende dalla pesca all’acquacoltura ai trasporti marittimi. Ben venga ora l’interessamento di molte associazioni, per la Lega conta il risultato con la cancellazione della norma iniqua prevista nel Dl Agosto".

Lo dice in una nota il deputato Lorenzo Viviani della Lega, responsabile nazionale del dipartimento Pesca.