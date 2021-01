Bozza dl: spostamenti tra regioni vietati fino al 5 marzo

Fuori provincia - Vietati gli spostamenti tra le regioni e le province autonome "dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021", salvo quelli "motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Una delle novità sostanziali contenute nella bozza del decreto legge che guiderà i nostri comportamenti per la seconda parte dell’inverno. Sempre nella bozza si parla di come sia “comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione".



Nella medesima bozza del nuovo decreto legge sull'emergenza Covid che dovrebbe essere approvato stasera dal Consiglio dei ministri, si affronta anche il tema degli incontri con persone non congiunte: nel dl sarebbero confermata la possibilità di andare in massimo due a casa di amici o parenti una volta al giorno. Nella bozza infatti si legge: "in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e' consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le .05 e le 22 e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi"