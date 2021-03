Bocciato emendamento di Fratelli d'Italia per aperture serali di bar e ristoranti

Fuori provincia - "Pur apprezzando l’apertura della Lega che alla fine ha deciso di astenersi e di qualche singolo senatore del centrodestra, spiace constatare che solo Fratelli d’Italia abbia votato a favore dell’emendamento a firma mia e del senatore Totaro che chiedeva – nel pieno rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza – la riapertura fino alle ore 22 dei bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie della fascia gialla e, almeno fino alle 18, per gli stessi locali in fascia arancione. Si trattava di un provvedimento importante, che oltretutto avrebbe garantito minori occasioni di assembramento per i cittadini e che lo stesso centrodestra aveva a lungo sostenuto in questi mesi proprio perché avrebbe dato una boccata di ossigeno a tante attività messe in ginocchio dal Covid e dalle scellerate decisioni del governo Conte. Da parte sua, Fratelli d’Italia continuerà la battaglia a favore di queste piccole e medie imprese e si continuerà ad appellare a tutte le forze politiche di centrodestra affinché possano riacquistare quella libertà che un ‘governo ammucchiata’ gli impedisce” Così Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato e senatore di Fratelli d’Italia.

"Purtroppo, non possiamo che concordare con le parole dell'amico Ignazio per questa ennesima decisione politica che danneggia tante categorie del commercio che ormai da mesi non chiedono altro che poter lavorare in sicurezza, ovviamente rispettando le norme sanitarie previste in materia di contrasto al Covid 19 - commentano Augusto Sartori responsabile ristorazione e locali notturni Regione Liguria, Sergio Gambino delegato alla Protezione civile Comune di Genova-. Oltretutto a questo diniego, per contro, non corrispondono neppure immediate ed adeguate misure di sostegno economico alle attività e ai loro dipendenti".