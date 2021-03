Blocco licenziamenti, Orlando: "Stop fino all'autunno per chi non ha Cig"

Fuori provincia - Stop ai licenziamenti fino a ottobre per chi non ha Cig. Parola del ministro del Lavoro Andrea Orlando che intervistato da Radio Anch'io ha spiegato il cronoprogramma che il governo porterà fino a giugno il blocco dei licenziamenti per quei lavoratori che dispongono di ammortizzatori sociali ordinari (come ad esempio la cassa integrazione, ndr). Per tutti gli altri si andrà fino in autunno, ad ottobre consentendo così di varare una riforma degli ammortizzatori sociali. Orlando ha anche anticipato che entro marzo-aprile dovrebbe essere varato il documento politiche sugli ammortizzatori sociali.