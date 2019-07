Benifei: "Sciogliere Forza Nuova e Casapound: è l'ora di farlo!"

Fuori provincia - "Che sarebbe successo se le forze dell’ordine avessero trovato un decimo di questi strumenti di morte in un centro islamico?". Se lo chiede l'eurodeputato del Pd Brando Benifei postando il sequestro di un arsenale di armi ad alcuni gruppi di estrema destra avvenuto in Nord Italia in queste ore. Una mitragliatrice, 3 fucili da caccia, 7 pistole, 9 fucili da guerra, 20 baionette, 306 armi da sparo, munizioni varie e addirittura un missile terra aria di fabbricazione francese. Tra i fermati anche un ex candidato al senato per Forza Nuova. "È già tardi per chiudere e sciogliere movimenti come #ForzaNuova e #CasaPound, è l’ora di farlo, sono #neofascisti, ispiratori di violenza e di intenti terroristici, facciamo rispettare la #Costituzione!", chiede Benifei.