Fuori provincia - “Assunzione a tempo indeterminato di 263 tecnici per l’arsenale militare della Spezia e degli enti e dei centri della provincia. È un segnale concreto che la Lega chiede al governo, per difendere un’eccellenza che oggi ha problemi di organico e che dovrà affrontare decine di pensionamenti”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini nell'ambito del dibattito in corso in vista dell'approvazione della Legge di bilancio.