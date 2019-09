A Montecitorio nasce il gruppo "Cambiamo!", ovviamente tra i totiani c'è anche Manuela Gagliardi

Fuori provincia - "Oggi annunciamo la costituzione di una nuova componente parlamentare, che rappresenta al contempo il coronamento ma soprattutto l’inizio di un nuovo ambizioso percorso nazionale. La mia esperienza politica nasce con il presidente Toti e prosegue con lui: credo fin dal primo giorno nella sua visione di centrodestra, che ci ha portato a vincere dove sembrava impossibile e oggi a costituire questo gruppo parlamentare". Lo afferma la deputata spezzina Manuela Gagliardi, annunciando la nascita del nuovo gruppo a Montecitorio.



"I deputati che compongono questo gruppo raccolgono tutti storie diverse, ma hanno in comune lo stesso dna: guardiamo al centrodestra come orizzonte di sviluppo del Paese, al quale stiamo lavorando per offrire una nuova alternativa. Siamo deputati alla prima legislatura, eletti in collegi uninominali grazie ai voti di tutto il centrodestra: dobbiamo a noi stessi - prosegue Gagliardi - ma soprattutto all’Italia questo sforzo, per costituire le fondamenta anche in parlamento di nuova forza moderata e liberale che possa dare ancora più spinta propulsiva al centrodestra e ai nostri alleati.

In un momento in cui sono le operazioni di palazzo a farla da protagonista, noi siamo partiti dal basso e dai territori di tutta Italia: guardiamo al paese che produce, alle piccole e le medie imprese oggi tartassate, ai moderati e i liberali italiani chiedono disperatamente questa rappresentanza. Questa nuova componente parlamentare è soltanto una conseguenza e non una priorità di questo percorso, senza per questo essere chiusi a tanti deputati e senatori che già ci stanno cercando. Ora al lavoro, in tutta Italia!".



Della componente interna al gruppo misto “Cambiamo! 10 volte meglio” fanno parte i deputati Manuela Gagliardi, Silvia Benedetti, Stefano Benigni, Claudio Pedrazzini, Giorgio Silli, Alessandro Sorte e Catello Vitiello.