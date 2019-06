"Usare Mussolini per la campagna di tesseramento è apologia"

Fuori provincia - "Il manifesto di Forza Nuova, usato per tesseramento, ritrae il volto di Mussolini: questa si chiama apologia del fascismo. Non c'è bisogno di girarci intorno, è l'ennesima dimostrazione della matrice fascista e quindi contraria alle leggi italiane di quel partito. Questo non è accettabile. Peraltro avviene a pochi giorni dall'aggressione a Roma di quattro ragazzi che indossavano una maglietta giudicata antifascista".



"Da mesi - aggiunge Pastorino - chiedo la calendarizzazione della mia proposta di legge antifascista. Un pacchetto di norme utile ad affrontare la crescente onda nera. Quelle norme consentirebbero lo scioglimento dei partiti dichiaratamente fascisti e avvierebbero un percorso culturale, nelle scuole e sul web, contro la diffusione di ideologie piene di odio e intolleranza. Mi appello ai parlamentari della maggioranza affinché possano avere un sussulto, portando finalmente in Aula la mia proposta per approvarla".