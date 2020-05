"Su cassa integrazione si parte male, malissimo"

Fuori provincia - "Il Dl Rilancio parte male. A cosa serve raddoppiare da 9 a 18 settimane la cassa integrazione per il disastri compiuti dal lockdown per coronavirus se poi si condizionano i tempi di utilizzo da parte dei datori di lavoro. A che serve fissare che le prime 14 settimane entro il 31 agosto e le ulteriori 4 settimane nei due mesi di settembre e ottobre. In questo modo le aziende che hanno chiesto la cassa integrazione sin da marzo avranno esaurito le prime 14 settimane entro metà giugno. E nel frattempo come faranno se prima del 1 settembre non ne possono chiedere altra? Inoltre, non coprirebbero il periodo fino a ottobre con la cassa integrazione. In un momento di crisi storica come questa, ci sembra davvero un'idea fuori dalla realtà", hanno commentato i deputati Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco di Forza Italia.