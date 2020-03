"Società in house per gli Oss, il governo spieghi la bocciatura"

Fuori provincia - Il Governo ha impugnato la Legge che prevedeva la realizzazione di una società in house per gli OSS della Asl 5 e Andrea Costa, presidente e consigliere regionale di Liguria Popolare, esprime il suo totale dissenso. “Noi di Liguria Popolare insieme alla maggioranza avevamo approvato questa legge per fornire risposte concrete agli operatori socio-sanitari – dice il consigliere regionale - Per farlo avevamo lavorato instancabilmente, nonostante le critiche del centrosinistra”.

“Credo che avrebbero fatto meglio a impegnarsi su un’altra strada, quella che noi sosteniamo da lungo tempo, che prevede la realizzazione di una normativa nazionale. Invece di usare le proprie risorse così avrebbe potuto spiegare al governo di cui fa parte che - come sosteniamo - è necessaria una legge di carattere nazionale per risolvere davvero il problema. Invece il consiglio dei Ministri ha ben pensato di impugnare questa legge. E la politica non può giocare con il lavoro delle persone, con il loro futuro. Come spiegheranno a queste famiglie che l’unico rimedio che gli era stato offerto è stato spazzato via dal governo giallo-rosso?”.

“È stato perso del tempo prezioso - sottolinea il leader di Liguria Popolare – e ora alle famiglie dei lavoratori glielo spieghino loro perché”. “Noi siamo convinti che il buon politico debba impegnarsi per dare risposte concrete, per intervenire laddove ci sono i problemi, non sbarrare le strade alle risposte”, conclude Costa.