"Smettiamola di vedere la caccia come nemica dell'ambiente"

Fuori provincia - "La caccia è sempre stata di competenza del Ministero dell'Agricoltura, negli anni i miei predecessori hanno regalato la competenza al Ministero dell'Ambiente tenendo purtroppo una parte solo marginale. Personalmente sono convinto che riportare questo comparto al Mipaaft sia la mission di questa legislatura senza andare in diatriba con il Ministro Costa.

Da parte mia c'è la massima attenzione e in tutte le occasioni ho evidenziato l'importanza del settore al Ministro dell'Ambiente e al Presidente Conte.

Oggi come oggi la caccia non deve essere vista come il nemico dell'ambiente, penso che i cacciatori siano i primi amici dell'ambiente, della tutela del paesaggio e delle aree agricole e il messaggio che è opportuno far passare, a chi sta a Roma a decidere insieme a me, è proprio quello di delineare un determinato equilibrio da tutte le parti quando vengono affrontate tematiche specifiche come la caccia." Così ha dichiarato il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo Sen. Gian Marco Centinaio al Castello di Bereguardo, in provincia di Pavia, alla 18ª edizione della storica Sagra della Caccia.