"Salvini si ravvede su uomo solo al comando? Ben venga"

Fuori provincia - "Salvini è passato dall'invocazione dei 'pieni poteri' della scorsa estate all'attacco del concetto di 'uomo solo al comando'. Ben venga il suo ravvedimento, se si tratta di un cambiamento reale. Ricordo comunque al leader della Lega che il Parlamento sta lavorando ed è infatti convocato per la settimana prossima per la conversione dei decreti".

Lo dichiara il deputato dièViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.



"Alla Camera e al Senato - aggiunge Pastorino - si discuterà delle misure relative all'emergenza sanitaria e alla restrizione delle libertà personali, attuate per contrastare la diffusione del virus. Le opposizioni sanno bene che le Aule sono le uniche depositarie della funzione legislativa. E non c'è mai un uomo solo al comando. La guida è la nostra Costituzione e il rispetto degli articoli che la compongono".