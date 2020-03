"Salvini non ha capito: è il momento dell'unità, non delle polemiche"

Fuori provincia - "Il comportamento di Salvini si dimostra irresponsabile anche di fronte a un'emergenza così seria come il Coronavirus. Ogni giorno coglie l'occasione per aprire polemiche inspiegabili, attaccando l'operato del governo. La sua è una strategia che non giova al Paese. L'autocertificazione è uno strumento per giustificare gli spostamenti, non è una 'mezza misura' come sostiene Salvini. Cosa dovrebbe fare un cittadino che si sposta per fare la spesa? Chiedere l'autorizzazione al Prefetto? Un leader politico dovrebbe essere serio, quando dice certe cose. Non dovrebbe buttarla sempre in propaganda, andando oltre il limite della decenza".

Lo dichiara il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu. "La risposta dell'Italia al Coronavirus - aggiunge Pastorino - è stata forte e apprezzata sia dall'Oms che dall'Unione europea, tanto che la dichiarazione di 'pandemia' non ha mutato di una virgola la situazione italiana. Le decisioni più drastiche erano state già assunte o comunque pronte per essere integrate".