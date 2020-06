"Picco emergenza sanitaria passato, ora c'è quella socioeconomica"

Fuori provincia - “Oggi riapriamo i confini regionali, una decisione presa in piena consapevolezza, sulla base di quel che dicono i dati della curva epidemiologica. Il sistema di contrasto al contagio e il nostro indirizzo politico fatto di riaperture progressive stanno funzionando. I numeri sono incoraggianti e non ci sono situazioni critiche né sovraccarichi negli ospedali di tutto il Paese. Ora c'è grande attenzione per una ritrovata socialità, ci meritiamo il sorriso e l'allegria dopo settimane di sacrifici, è giusto. Ma continuiamo a fare attenzione, adottando le uniche due misure efficaci: distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine ove necessario. Sarebbe una grande leggerezza abbandonare il rispetto di queste precauzioni perché si ritiene il virus scomparso, cosa smentita dai contagi che, seppur in calo rispetto alle settimane passate, continuano a essere registrati quotidianamente”. Così il presidente del consiglio Giuseppe Conte nella conferenza stampa tenuta oggi alle 18.30.



“Da oggi – ha proseguito – anche i turisti stranieri possono arrivare in Italia senza poi essere sottoposti a quarantena. I ministri sono al lavoro perché il nostro Paese torni ad essere considerata meta ambita e sicura. La fase più acuta dell'emergenza sanitaria è alle spalle, ma ora dobbiamo fare in conti con l'emergenza economico sociale. In due mesi abbiamo attivato una cifra enorme - 80 miliardi, pari a tre manovre di bilancio – per aiutare famiglie, lavoratori e imprese. Mi sono scusato per i ritardi nelle erogazioni e ci sarà un nuovo Decreto rilancio per rendere più celeri le procedure. Gli interventi a sostegno dell'economia proseguiranno e andranno a sostenere settori in sofferenza, penso al turismo, allo spettacolo, ad alcuni settori della manifattura, a interi e ampi comparti del commercio, dell'artigianato, delle piccole aziende. Adotteremo misure ancora più efficaci, anche nel breve periodo”.



Il premier ha invitato a considerare questo periodo come “un'occasione storica per rinnovare l'Italia dalle fondamenta”, basata su “innovazione, digitalizzazione, rilancio degli investimenti pubblici e privati, taglio della burocrazia, diritto allo studio, riforma fiscale, riforma della giustizia e una vigorosa transizione verso un'economia sostenibile”. Il presidente ha toccato anche il tasto delle risorse in arrivo dall'Europa grazie al Recovery Fund: “Una somma che non potrà essere considerata un tesoretto di cui potrà disporre liberamente il governo di turno, ma dovrà essere vista come una risorsa dell'intero Paese da impiegare seguendo un progetto lungimirante”. In quest'ottica il premier ha annunciato che al più presto convocherà a Palazzo Chigi “tutti i principali attori del sistema Italia: parti sociali, associazioni di categoria, singole menti brillanti”, per provare ad abbozzare il Paese che verrà.