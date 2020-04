"Operatori sanitari spezzini nel Tigullio penalizzati da riduzione treni"

Fuori provincia - "La straordinaria attivita’ degli operatori sanitari e’, in questa particolare fase della nostra societa’, una risorsa strategica irrinunciabile per garantire la nostra salute e la stessa sopravvivenza di molti di noi. A questi professionisti stiamo chiedendo di andare ben oltre la normalita’ del loro servizio e riteniamo sia doveroso ascoltare le difficolta’ che incontrano e, nei limiti delle competenze delle singole Istituzioni, agire per superarle. Per questo abbiamo raccolto, per esempio, l’appello di alcuni operatori sanitari della provincia spezzina che svolgono la propria attivita’ lavorativa nel Tigullio". Lo afferma Francesco Battistini, consigliere regionale di Italia in Comune.



"Riteniamo che a questi lavoratori - prosegue - si debba garantire, nel piu’ breve tempo possibile e compatibilmente con le piante organiche e l'integrazione in organico di nuovo personale, l’opportunita’ di poter usufruire della mobilità interna mantenendo la mansione e l'operatività, nella nuova sede, di chi ne fa richiesta. Ma c’e’ un’esigenza ancora piu’ urgente e, probabilmente, piu’ facilmente applicabile. La forte riduzione dei convogli ferroviari ha penalizzato, pesantemente, la mobilita’ tra il Tigullio e La Spezia, specialmente negli orari serali e notturni. Accade quindi che operatori sanitari spezzini che terminino il loro turno nel Tigullio nel tardo pomeriggio o alla sera non possano usufruire del servizio ferroviario per rientrare alla Spezia tra le 20:23, orario dell’ultimo convoglio disponibile, fino alle 5:40 del mattino, orario del primo convoglio della giornata. Una situazione pesantissima per la quale chiediamo che l’Assessore Berrino si confronti rapidamente con RFI e metta a disposizione del personale sanitario convogli riservati che risolvano questa difficolta’".