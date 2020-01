"Noi gli unici continuatori della storia della Democrazia Cristiana"

Fuori provincia - "Nella totale assenza della politica molti si richiamano alla Democrazia Cristiana, non per i suoi valori bensì perché non trovano sbocchi in altre compagini e quindi si appigliano alla Democrazia Cristiana, questo grande Storico Partito intravvedendo una loro possibile occasione di lancio politico.

La Democrazia Cristiana Storica esiste giuridicamente ed i soli soci, riconosciuti tali da un’ordinanza del Tribunale di Roma, legittimamente stanno riorganizzando la Democrazia Cristiana e sono in attuazione le corrette procedure per la celebrazione del XIX Congresso Nazionale, per eleggere i quadri dirigenti della storica Democrazia Cristiana.

Noi Democratici Cristiani, mai pentiti e fortemente legati alla nostra bandiera ed al nostro simbolo, dopo oltre 25 anni di lotte, sostenute a duro prezzo, senza sconti e con strenua resistenza stiamo riorganizzando il Partito.

Alcuni amici forti di un decreto legislativo, usano impropriamente il simbolo ed altri si dichiarano Segretari Nazionali della Democrazia Cristiana “ sine titulo” , mentre altri pensano di lanciare un’ OPA quali nuovi organizzatori della Democrazia Cristiana.

Pertanto si invitano questi signori a non ingenerare confusione e se effettivamente amano così tanto la Democrazia Cristiana, di avere un po’ di pazienza, dopo la celebrazione del XIX Congresso Nazionale, eletti i quadri dirigenti sarà aperto il tesseramento e tutti i cittadini che vorranno farne parte potranno presentare domanda di adesione e se le condizioni lo permetteranno diventeranno soci.

A tutti coloro che hanno a cuore il bene dell’ ITALIA rivolgiamo accorato appello di prestare attenzione ai comunicati ufficiali della Presidenza della Democrazia Cristiana Storica e a diffidare dai mistificatori.

Prossimamente saranno pubblicati i nomi dei coordinatori regionali e provinciali sul sito ufficiale www.democraziacristianastorica.it e per maggiori dettagli telefonare ai numeri 3914334521 - 3384531188"



Il direttivo della Democrazia Cristiana storica