"Lavoreremo per le autoscuole a rischio, linee guida troppo stringenti"

Fuori provincia - “Ci e' parso giusto che i problemi delle autoscuole trovassero ascolto da parte del Parlamento. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto che i loro rappresentanti venissero auditi oggi in Commissione Trasporti". Lo dichiarano i deputati di Italia VIva Raffaella Paita, Gabriele Toccafondi e Luciano Nobili. "Le scuole guida - spiegano - hanno riaperto dopo la lunga pausa imposta dal lockdown ma ora hanno il problema di smaltire le pratiche di esame accumulate in questi mesi. Le linee guida previste per il settore sono cosi' stringenti da impedire di espletare la maggior parte delle pratiche. E questo per molte autoscuole, gia' in estrema difficolta' per la chiusura, significa ricevere il colpo di grazia". "E' stato quindi giusto far conoscere al Parlamento i problemi di un settore che rappresenta un servizio di pubblica utilita'. Lavoreremo ora per coniugare il tema della sicurezza con la sopravvivenza delle tante autoscuola a rischio. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo proposto risoluzione unitaria della commissione a firma Paita, Toccafondi, Nobili".