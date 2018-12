“La buona politica è al servizio della pace", il messaggio del papa

Fuori provincia - “La buona politica è al servizio della pace”: per la seconda volta in cinquantadue anni la parola “politica” compare nel tema del messaggio pontificio per la Giornata della pace, che si celebra il 1° gennaio. La volta precedente fu due anni fa, con il tema “La non violenza, stile di una politica per la pace”. Come ogni anno, il messaggio sarà illustrato dal vescovo Luigi Ernesto Palletti: il 31 gennaio alla Spezia, nel corso della Messa dell’ultimo giorno dell’anno, presieduta alle 18 nella cattedrale di Cristo Re e poi conclusa con il canto del “Te Deum”, e martedì a Sarzana, sempre alle 18, nella basilica concattedrale di Santa Maria Assunta. I fedeli sono tutti invitati.