"Il rigore è anche un modo per far sì che le persone tornino a frequentare le attività"

Fuori provincia - ?"Si sta aprendo una discussione surreale sul rigore delle linee guida.? ?A nessuno sfugge che per alcuni settori le restrizioni rappresenteranno un danno molto grave. Per questo bisognerà continuare ad aiutare quei comparti.? ?Ma siamo sicuri che le persone andranno in local?i nei quali si deroga, potendolo fare, alle indicazioni sanitarie? Un proverbio popolare dice che chi si è bruciato con l’acqua calda ha paura anche di quella fredda". Lo afferma sul suo profilo Facebook il vice segretario Pd Andrea Orlando.

"Il rigore - prosegue l'ex ministro spezzino - è non solo un modo di prevenire ma anche il primo passo per fare sì che le persone tornino a frequentare le attività che riapriranno. Io credo che per questo dovremo pensare ad ulteriori e più mirate misure di sostegno ma penso anche che non ci sia altra strada".