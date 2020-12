Viviani (Lega): "Emendamenti a tutela della pesca battaglie vecchie e nuove"

Fuori provincia - “Attraverso le nostre proposte emendative in Legge di Bilancio vogliamo tutelare un settore per noi fondamentale come la pesca, al quale abbiamo voluto dare respiro in un momento in cui, nonostante tutte le difficoltà e i cali delle vendite, i pescatori hanno continuato a lavorare garantendo un cibo fresco e di qualità sulle tavole degli italiani. In quest’ottica abbiamo presentato emendamenti che prevedono ammortizzatori sociali strutturati come la Cisoa, chiesto l’esonero contributivo e l’incremento degli stanziamenti a fondo perduto. Tra le nostre proposte includiamo battaglie vecchie, come il riconoscimento della pesca quale lavoro usurante da parte del Ministero del Lavoro, e nuove, come l’intervento sui canoni demaniali impazziti e aumentati in maniera esponenziale col dl Agosto. E’ necessario un vero intervento sul settore ittico, l’Italia deve fare la sua parte per sostenere un mestiere fondamentale per l’economia e per la tutela del made in Italy, già messo in difficoltà da mille cavilli europei, che vedono come unico obiettivo la riduzione delle nostre marinerie”.

Lo afferma in una nota il deputato Lorenzo Viviani, capogruppo in Commissione Agricoltura e responsabile settore pesca della Lega.