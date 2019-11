Tutti i (piccoli) passi necessari per essere green in azienda

Fuori provincia - Chi dice azienda oggi dice 'green', o meglio dovrebbe dirlo. Sì, perché essere green non è più una scelta, è una necessità di chi voglia fare impresa in un mondo sempre più ecocompatibile e attento al futuro. Partire da piccoli accorgimenti può essere l’inizio di un nuovo percorso per ogni azienda che abbia voglia di crescere in maniera sostenibile.



Piccoli passi per essere green in azienda

Qualcuno ha detto, sbarcando sulla Luna, che un piccolo passo per un uomo potrebbe essere un grande passo per l'umanità. In effetti un piccolo passo per un'azienda che voglia diventare green, non è mai da sottovalutare, perché si tratta dell'inizio di una strada e di un percorso che può fare la differenza tra diventare ecosostenibile o restare indietro. Quali sono questi piccoli passi? Ecco solo alcune delle cose che si possono fare in concreto:



- Promuovere la raccolta differenziata: ogni imprenditore sa che, nei secchioni dell’azienda, finisce di tutto: dalla carta ai rifiuti organici, passando per l’indifferenziata e la plastica.

- Promuovere una corretta gestione dei rifiuti, a partire dall’acquisto degli appositi contenitori, cambierà le abitudini dei dipendenti e le renderà virtuose;

- Valutare il proprio piano energetico. L'imprenditore con ambizioni ecosostenibili avrà modo di trovare soluzioni energetiche in linea con le proprie esigenze: sul mercato ci sono player come Green Network che mettono sul piatto offerte per la luce dell’azienda con opzione green. Tutta l’energia utilizzata sarà proveniente da energie rinnovabili e certificata in tal senso;

- Abbellire l'ufficio con le piante. Le piante non fanno solo bene all’estetica dell’ufficio, ma anche alla salute. Sapevi che assorbono l'anidride carbonica prodotta di giorno e rilasciano aria pulita di notte?

- Riciclare i documenti invece di gettarli. I documenti interni dell'ufficio, se non devono essere spediti, possono venire riutilizzati con grande risparmio di carta.

L'attenzione green all'ambiente comincia e passa proprio dai gesti quotidiani, ai quali spesso non si da importanza, ma che si rivelano fare la differenza.



Passi da gigante per un’azienda veramente ecosostenibile

Una volta presa la mano con la conduzione green di un'azienda, diventa più semplice e naturale intraprendere anche cambiamenti più importanti e impattanti. Riciclare, non sprecare, risparmiare, non inquinare, diventano azioni comuni. A questo punto l'azienda quindi è pronta per fare il salto, e mettere in pratica strategie green più ampie.



Installare un impianto fotovoltaico o i pannelli solari. Con questa soluzione non solo si impatta meno sull'ambiente, ma si risparmia notevolmente sui consumi: con il Decreto Crescita il cliente finale potrà richiedere il 50% di sconto sull’impianto;



utilizzare lo smart working: come dice il termine stesso, il lavoro 'intelligente' permette di gestire il lavoro anche da casa in sostanza. Ciò significa meno spostamenti in auto con minori emissioni di anidride carbonica. Basterà dotare i dipendenti di apparecchiature collegate con i server aziendali;



premiare i dipendenti più green. A proposito di dipendenti, sono sempre più in voga gli imprenditori che offrono bonus ed incentivi a fine mese per tutti quei collaboratori che si impegnano a non inquinare, ad esempio recandosi in ufficio in bicicletta.