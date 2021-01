Fuori provincia - Da oggi test gratuiti per tutti i dipendenti di FS Italiane venuti a contatto con un positivo al Covid nei luoghi di lavoro. Ad annunciarlo l'amministratore delegato del Gruppo Gianfranco Battisti attraverso un post su LinkedIn.

Contrastare la diffusione del virus e garantire la sicurezza sanitaria di lavoratori e viaggiatori resta una priorità per il Gruppo, che, già da ottobre dello scorso anno, ha reso la vaccinazione antinfluenzale gratuita per tutti i ferrovieri.