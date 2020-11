Tecnici Telecom in sciopero il 25 novembre

Fuori provincia - Mercoledì 25 novembre i tecnici Telecom sciopereranno due ore e mezza "a difesa della loro salute messa a grave rischio dall’insistenza dell’azienda la quale - per mere ragioni di business- assegna attività che costringono i lavoratori a prolungare la permanenza in sede cliente oltre il tempo necessario. I tecnici scioperano anche per rivendicare salario e il ripristino di alcune voce presente nel contratto integrativo passato". Lo si legge nella nota diffusa dal sindacato Cobas.



"Pur essendo in possesso dei Dpi e pur in presenza di un protocollo di sicurezza emanato dall’azienda - si legge ancora -, nelle case dei clienti i tecnici Telecom sono costantemente esposti al rischio contagio. Le procedure che l’Azienda mette in campo ogni giorno, per svolgere le lavorazioni, prevedono tempi di permanenza sempre più lunghi. L’obiettivo dichiarato è quello di aumentare la produttività e al termine dei propri interventi i tecnici devono espletare una serie di lungaggini burocratiche (tutte online) non sempre utili, né al cliente né a soddisfare il suo bisogno di connettività".