Street food “da casa”: un viaggio virtuale tra i migliori cibi da strada nell’infografica di Babbel

Fuori provincia - La vita domestica forzata di questo periodo può non essere semplice, e le routine quotidiane - anche quelle alimentari - possono iniziare a stancare. Anche per questo Babbel, la app per imparare le lingue, ha creato l’infografica “Parla come mangi” - che invita chi la legge a fantasticare e viaggiare con il gusto tra cibi e cultura europea. Niente aeroporti o treni insomma, ma largo al gusto per volare con l’immaginazione. Perché si sa, lingua e gastronomia vanno insieme come coltello e forchetta!



Si inizia da un itinerario tra le più gustose capitali dello street food europeo per scoprire le tradizioni e i cibi caratteristici: da spuntini dolci come i waffle belgi, le crepes francesi o i pretzel tedeschi, sino a piatti gustosi come il burek bosniaco, il cevapcici croato o i bocadillos spagnoli – senza ovviamente dimenticare anche le nostre prelibatezze regionali.



Nell’infografica si trovano poi diversi consigli per gustare questi cibi in totale sicurezza, e un frasario in diverse lingue straniere dedicato proprio allo street food, per ordinare i cibi nelle varie località europee non appena sarà possibile visitarle in piena tranquillità.



Non mancano infine curiosità e un po’ di storia, il modo perfetto per concludere questo viaggio. Dalla nascita dello street food ad Alessandria d’Egitto fino al boom tra social network, guide e libri: il cibo da strada resta un argomento sempre affascinante, e talmente gustoso da far venire sempre l’acquolina in bocca!