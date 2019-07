Starace gela Spezia: "No chiusura, sì riconversione"

Fuori provincia - "Per le centrali a carbone di Fusina, Civitavecchia, Brindisi e la Spezia è necessaria la riconversione. Escludiamo l'ipotesi della chiusura". Il messaggio è chiaro, arriva dal vertice di Enel ed è rivolto soprattutto a una delle quattro città di cui sopra. La Spezia, l'unica in cui si è creato un movimento, spalleggiato dalla politica, che chiede al gigante dell'energia di abbandonare il campo respingendo l'idea di vedere sorgere una nuova centrale, questa volta a gas. Francesco Starace, ad di Enel, lo ha detto a Venezia ospite della Regione Veneto durante la presentazione della nuova vita della centrale di Porto Tolle. Questa sì, destinata a lasciarsi alle spalle il proprio passato industriale per diventare un polo turistico.

Come è stato possibile? Sostanzialmente muovendo per tempo e trovando un investitore privato. E' Human Company, realtà con sede in Toscana che possiede una dozzina di attività ricettive sparse per l'Europa tra camping, ostelli e villaggi turistici. Nel nuovo Delta Farm, che dovrebbe aprire nel 2021, sono previsti dagli 800mila al milione di ospiti all'anno e circa quattrocento posti di lavoro. Il bando Futur-E, lanciato a maggio del 2016, è stato assegnato un anno e mezzo dopo con la vittoria di Human Company.



"Tra gli aspetti che ci hanno scegliere questa ipotesi c'è la sostenibilità finanziaria del proponente, che ha la forza finanziaria per portare a termine il progetto", ha sottolineato Marco Fragale, responsabile Enel progetto Futur-e. “La riqualificazione dell’area di Porto Tolle rappresenta per il Veneto un modello di riconversione che intendiamo diventi esempio da riproporre e adattare anche in altri contesti regionali. È un progetto innovativo, reso possibile grazie ad un’alleanza strategica con Enel, Comune e Human Company. Ma è soprattutto una iniziativa che tiene in considerazione la principale risorsa sulla quale può contare la nostra regione, il turismo", ha detto Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto e grande regista dell'operazione. "Un risultato che è possibile ottenere solo tracciando un percorso condiviso e attraverso un lavoro di squadra come quello che stiamo portando avanti con Regione, Comune e Human Company, destinato a proseguire nei prossimi anni a beneficio del territorio e del Paese”, la chiosa di Starace. La ciminiera rimarrà in piedi e diventerà il simbolo del nuovo villaggio turistico e della sua riconversione.