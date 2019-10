Sconto in fattura, Cna al ministero per chiederne l'abrogazione

Fuori provincia - Si è svolta oggi al MiSE la riunione con tutte le associazioni interessate sul problema dell’articolo 10 del Decreto Crescita. “Nel corso dell'incontro, il cui esito è stato positivo per gli impiantisti - commenta il Presidente Cna Installazioni e Impianti La Spezia Davide Mazzola - è emersa, come largamente maggioritaria e predominante, la proposta di abrogazione dello sconto in fattura. Una posizione da subito sostenuta dalla Confederazione nazionale dell’Artigianato e piccola e Media Impresa anche tramite i ricorsi all’Antitrust ed alla Commissione europea che oltre 60 imprese associate alla Cna hanno sottoscritto”.

“Si sono espresse favorevoli all'abrogazione, oltre alle confederazioni artigiane e del commercio (tutte), anche FINCO e pezzi di Confindustria (Federlegno/Arredo ed UNICMI) -. Prosegue Mazzola -. Il MiSE, rappresentato all'incontro dal Dottor De Vito, capo della segreteria tecnica del Ministro Patuanelli, ha “registrato” le varie posizioni, ha preso atto che la stragrande maggioranza degli interventi si è espresso con chiarezza per l'abrogazione dello sconto in fattura ed ha detto che aprirà un confronto con il MEF per verificare il da farsi e confermando, comunque, che una soluzione al problema, che per Cna è solo l'abrogazione del provvedimento, la si troverà in sede di legge di stabilità.

“Il traguardo è vicino - conclude il Presidente Cna Installazioni e Impianti La Spezia Davide Mazzola - , e noi anche dal territorio spezzino continueremo a fare pressing sui parlamentari eletti nella nostra zona affinchè nella legge di stabilità venga inserita l’abrogazione dello sconto in fattura. Da sottolineare, infine, che la nostra intransigenza nel mantenere una posizione ferma sull’abrogazione dello sconto in fattura ha che diverse altre associazioni si siano uniformate al nostro giudizio sul provvedimento”.