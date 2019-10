Rinnovare l’arredamento: tra un mobile vintage e una lavatrice di ultima generazione

Fuori provincia - Sappiamo tutti bene che la casa è il nostro ambiente ideale, quello dove ci sentiamo protetti e più a nostro agio. Proprio per questi motivi cerchiamo sempre di renderlo il più accogliente possibile e soprattutto il più confacente al nostro senso estetico. È dunque abbastanza naturale che col passare del tempo, ci venga voglia di rinnovare alcuni elementi dell’arredamento, proprio per rendere l’ambiente sempre nuovo e vivibile. Al fianco degli aspetti estetici, oltretutto, vanno considerati anche quelli funzionali e, spesso, saper sfruttare buone occasioni che molti rivenditori offrono (come ad esempio offerte lavatrici, o magari offerte per televisori, forni - microonde e non, lavastoviglie e quant’altro) risulta molto conveniente, non solo nell’ottica di portare una ventata di novità a casa, ma anche per produrre un risparmio a lungo termine, poiché lo sviluppo dei nuovi elettrodomestici è sempre volto alla riduzione dei consumi di energia e al miglioramento delle prestazioni.

Ma quali sono gli elementi salienti che possono portare un senso di novità in casa nostra? Possiamo dividere questo tema in due categorie principali.



ELEMENTI ESTETICI

L’impatto primario, ciò che veicola pressoché interamente le sensazioni che l’ambiente casalingo trasmette, sono proprio gli elementi estetici. Le varie zone della casa beneficiano di scelte estetiche specifiche e che sanno valorizzare (o meno) i vari ambienti: ad esempio posizionare nell’ingresso di casa una consolle etnica, in legno Wenge o Koa (che è un legno pregiato originario delle isole Hawaii, con la caratteristica di presentare un colore caldo e una texture estetica molto variegata e interessante, ottimo per creare componenti d’arredo originali, usato anche per la creazione di strumenti musicali pregiati), fornirà già un orientamento molto definito allo stile che un'ospite si aspetterà dall’intero appartamento.

Parimenti, per arredare la sala da pranzo, l’idea di sostituire un vecchio divano con una nuova soluzione, magari con penisola – cosa molto di moda negli ultimi tempi, saprà conferire un tocco molto intrigante a tutto l’ambiente. Allo stesso modo, negli ultimi anni è molto popolare arredare la sala con valigie da viaggio (soprattutto vintage) usate come tavolini o come semplice arredo, spesso accompagnate da lanterne da terra dove posizionare candele per creare atmosfere mistiche e “arabeggianti”. Già con questi pochi elementi l’intero ambiente cambierà radicalmente, conferendogli un tocco sicuramente originale ed intrigante.

Un elemento spesso sottovalutato è, inoltre, quello delle piante. Saper distribuire in modo gradevole una serie di piante in giro per la casa contribuirà a rendere l’ambiente estremamente vivibile, trasmettendo la sensazione di sentirsi in un giardino interno - oltre al fatto di contribuire a migliorare la qualità dell’aria che respiriamo in casa. Una soluzione molto battuta attualmente è quella di creare una zona specifica della casa (più spesso nella sala da pranzo) dove una concentrazione di piante alte – tipo ficus – con al centro una poltrona, crea un perfetto ambiente dedicato alla lettura, dove rilassarsi la sera con l’aiuto di un bel libro.



ELEMENTI TECNICI

La seconda categoria da tenere in considerazione quando si vuole rinnovare casa, è quella degli elettrodomestici. Le soluzioni che gli sviluppatori stanno creando negli ultimi anni, vanno tutte nella direzione di coniugare qualità, funzionalità e risparmio. Un esempio possono essere le lavastoviglie - spesso di dimensioni ridotte, per adattarsi anche a cucine dagli spazi poco estesi - che con un'accurata organizzazione interna, sanno contenere un gran numero di stoviglie. Stesso discorso si può applicare alle lavatrici, dove si riescono a inserire cestelli notevoli anche in lavatrici di dimensioni relativamente contenute. Oltretutto, per entrambi questi prodotti così come pure per forni e frigoriferi, i recenti sistemi di alimentazione permettono un funzionamento a consumi elettrici più bassi che in passato, con un conseguente risparmio a lungo termine.

È quindi evidente che saper sfruttare offerte lavatrici o lavastoviglie - spesso presenti nei principali rivenditori - può risultare determinante sia per mantenere rinnovati i propri elettrodomestici, sia per favorire un risparmio energetico, con un occhio anche all’ambiente.