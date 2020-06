Regolarizzazione lavoratori stranieri, i chiarimenti ministeriali

Fuori provincia - Sono state aggiornate le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla compilazione delle richieste per l'emersione del lavoro. L'aggiornamento fornisce ulteriori indicazioni per la partecipazione alla procedura che si concluderà il 15 luglio.



Le domande di regolarizzazione dei rapporti di lavoro possono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatica, accessibile dal sito del ministero dell’Interno https://nullaostalavoro.dlci.interno.it., con il requisito delle credenziali SPID (Sistema pubblico dell’identità digitale).



Video tutorial per la compilazione dei modelli: https://www.youtube.com/watch?v=s6AyZPjhsAs&feature=emb_title



(Ministero degli Interni)