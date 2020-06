Pizzarotti, sindaco di Parma: "Ti-bre del turismo, l'unione fa la forza"

Fuori provincia - "Stiamo sognando e realizzeremo qualcosa di importante: una sorta di Ti-Bre del turismo. E' molto semplice: con La Spezia, Verona e Trento vogliamo unire opportunità turistiche che vanno dal mare alla montagna, esattamente lungo quella linea di bellezza paesaggistica che va dal Tirreno al Brennero, passando per Parma, che tocca meravigliose città d'arte, storia e cultura". Così Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, battezza l'iniziativa che vede le quattro città unite idealmente in una sorta di ripartenza turistica eterogenea: "E' innegabile che il Covid-19 sta modificando il modo di intendere il mondo, quindi anche il turismo. E noi parmigiani, che non restiamo mai con le mani in mano, intendiamo innovarci e rinnovarci, senza rimanere fermi. Lo faremo insieme ad altre città, perché abbiamo già dimostrato che l'unione fa la forza".