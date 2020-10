Oltre 300 milioni contro il dissesto idrogeologico, i Comuni devono chiamare Roma

Fuori provincia - Con la conversione in legge del decreto 14 agosto 2020, n. 104, è operativo lo scorrimento della graduatoria (con un finanziamento di ulteriori 300 milioni di euro) dei progetti ammissibili per il 2020 presentati dagli enti locali per gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. I comuni beneficiari devono ora confermare l’interesse al contributo con una comunicazione da indirizzare al ministero dell’Interno.

L’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto, a decorrere dall’anno 2020, l’assegnazione di contributi agli enti locali per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico.

Un primo stanziamento di 85 milioni di euro previsto per l’anno 2020, è stato attribuito con decreto del ministero dell’Interno, di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze, del 31 agosto 2020, agli enti locali che, entro il 15 maggio 2020, hanno prodotto richieste di contributo ritenute ammissibili, sulla base di una graduatoria approvata nello stesso provvedimento.

Il recente decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha previsto un incremento delle predette risorse per ulteriori 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020.



(Ministero dell'Interno)