Marmotec_Hub, scatta l'ora degli incontri B2B

Fuori provincia - Arrivano a Carrara da ogni parte del mondo i delegati esteri invitati dalla IMM in occasione di Marmotec_Hub ovvero la parte più strettamente business di Carrara², terza edizione dell’evento dedicato al marmo e a Carrara in ogni suo aspetto.

Sede di quest’anno per lo svolgimento degli incontri B2B, che si concluderanno domani 5 giugno, è l’Accademia di Belle Arti di Carrara, che in occasione dei 250 anni dalla sua fondazione ha accolto gli ospiti internazionali all’interno della splendida Sala dei Bassorilievi. Gran Bretagna, Germania, Spagna, Francia, Belgio, Olanda, Polonia i Paesi di provenienza degli architetti, mentre i buyer interessati all’acquisto di materiali e tecnologie dalle nostre aziende sono arrivati da Egitto, Hong Kong, Indonesia, Kazakistan, Libano, Malesia, Thailandia, Laos, Brasile, USA, Georgia, Iran, Turchia, EAU, Vietnam, Danimarca, Svezia, Germania, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Serbia.



Un successo in termini di numeri e provenienze per i delegati invitati da IMM in collaborazione con ICE Agenzia, per i quali sono stati organizzati dal 3 al 5 giugno oltre 1.000 incontri bilaterali, seguiti da visite in azienda, con 31 aziende locali dei settori materiali e tecnologie della filiera produttiva del marmo.



Aziende e delegati hanno dichiarato oltre il 90% di soddisfazione nelle agende meeting dei 1.000 incontri one-to-one programmati, un successo reso possibile dalla profilazione dei partecipanti ottenuto nei mesi precedenti attraverso la piattaforma tecnologica “Like Event” che permette di esprimere le preferenze d'incontro e lanciare direct call verso i player più interessanti per il proprio business. I player hanno espresso oltre 2000 Like, manifestando un elevato attivismo e l’intento di sfruttare appieno l’opportunità offerta dall’organizzazione dell’evento. Nei 3 giorni dell’iniziativa il lavoro condotto in precedenza online si traduce in incontri di 20 minuti attraverso i quali i player possono conoscersi e dare avvio alle trattative.

Le opportunità di business generate dagli incontri B2B sono poi approfondite direttamente dai buyer nelle imprese, grazie alle visite in loco che permettono alle aziende di far toccare con mano i prodotti e le tecnologie innovative proposte. Il 3 giugno tutte le delegazioni di buyer interessate all’acquisto di marmo e tecnologie hanno partecipato al party esclusivo a loro dedicato dall’azienda Dazzini Macchine.



Hanno preso parte a Marmotec_Hub anche giornalisti di riviste di settore da Oman, Turchia e Francia.