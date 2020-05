MSC e Costa fermano le crociere fino ad estate inoltrata

Fuori provincia - MSC Crociere ha annunciato oggi un'ulteriore estensione della sospensione dell’operatività della flotta fino al 10 luglio 2020. Agli ospiti interessati da questa misura un Voucher Future Cruise con l’intero importo della crociera annullata da utilizzare per la prenotazione di una futura crociera di loro scelta – a bordo di qualsiasi nave, per qualsiasi itinerario – entro la fine del 2021. Inoltre, gli ospiti riceveranno un credito a bordo da un minimo di 100 euro ad un massimo di 400 euro, a seconda della durata della crociera originaria. La Compagnia aveva precedentemente annunciato la sospensione temporanea dell’operatività dell’intera flotta fino al 29 maggio.

Stop alle crociere fino al 30 giugno anche per Costa a causa del protrarsi della situazione sanitaria legata al coronavirus. "Il perdurare delle misure di contenimento quali chiusura porti e restrizioni alla circolazione delle persone non consentono di fatto di operare", afferma la compagnia in una nota.