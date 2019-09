Lo spezzino Argenti lascia Amazon per Wall Street

Fuori provincia - Lascia Seattle per Wall Street. Nuovo prestigioso incarico per Marco Argenti, 52enne manager spezzino dalla strepitosa carriera internazionale. Dopo sei anni in Amazon, di cui è diventato vicepresidente della divisione Web Services, è stato annunciato negli scorsi giorni come responsabile del cambiamento tecnologico di Goldman Sachs, una delle più importanti banche d'affari al mondo. Studi al liceo scientifico Pacinotti, laurea a Pisa in ingegneria informatica e specializzazione al Politecnico di Milano, Argenti ha lasciato l'Italia ormai da parecchi anni. Passato da Dada, ha avuto un ruolo importante in Nokia prima dell'approdo ad Amazon negli anni in cui l'azienda di Jeff Bezos è passata da un fatturato di circa 50 miliardi di dollari del 2013 agli attuali 230 miliardi.

Argenti succede a Elisha Wiesel, figlio del Nobel per la Pace Elie Wiesel, diventa partner di Goldman Sachs e prende il ruolo di co-chief information officer. Dovrà guidare la banca - una delle too big to fail sopravvissute alla crisi dei subprime del 2008 - in una transizione verso la banca digitale e il cloud computing. Goldman Sachs, ricordano a New York in questi giorni, è da tempo un cliente di Amazon Web Service che Argenti ha guidato per anni. Non è l'unica banca di investimento ad andare alla ricerca di figure manageriali legate all'informatica da affiancare a quelle finanziare, in una corsa al digital banking che pare appare iniziata.