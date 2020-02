Le nuove unità disegnate insieme alla Francia

Fuori provincia - Firmato ieri a Napoli l'accordo intergovernativo tra Italia e Francia per la cantieristica navale militare che dà nuova forza al programma Naviris. I ministri degli esteri dei due Paesi hanno messo una firma che rinsalda la cooperazione industriale in un ambito che ha già dato i suoi frutti con i programmi per le classe Orizzonte e per le FREMM con ricadute dirette sull'industria spezzina. La firma è avvenuta a margine del vertice intergovernativo presieduto dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron.

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, dopo aver incontrato l'omologa Florence Parly, ha parlato di un accordo che "darà vita ad una formidabile joint venture tra i nostri Paesi, attraverso Fincantieri e Naval Group. Un esempio più che mai tangibile della solidità e dell'unicità delle nostre relazioni bilaterali che ci vedrà agire, anche in questo settore ed in maniera strutturata, non più come competitor ma come validi alleati. Un modello che può e deve essere replicato a tutti gli ambiti della cooperazione militare".



Italia e Francia, Paesi fondatori della UE e della Nato, condividono infatti una lunga storia di cooperazione e complementarietà nel campo della Difesa e affrontano le medesime sfide, dal terrorismo ai conflitti nell'area del Mediterraneo, è stato ribadito nell'occasione. " L'attuale scenario internazionale ci pone di fronte a sfide di una complessità che, per dimensioni e portata, travalica il raggio d'azione e le capacità dei singoli Stati. L'ulteriore rafforzamento della cooperazione bilaterale nel campo della Difesa e della Sicurezza tra i nostri Paesi assume pertanto una valenza che non esito a definire strategica", ha sottolineato Guerini.

In particolare i primi passi del nuovo accordo dovrebbero riguardare l'ammodernamento della classe Orizzonte. Per la Marina Militare italiana questo significa prolungare la vita dell'Andrea Doria e del Caio Duilio, quest'ultimo di stanza alla Spezia. In prospettiva Naviris parteciperà alla gara per la creazione delle nuove European Patrol Corvette che potrebbero essere adottate da diversi paesi dell'Unione.