La rete di imprese di Confartigianato alla Bit di Milano

Fuori provincia - La Confartigianato spezzina è presente alla Bit di Milano con gli operatori della Rete di Imprese dell'Alto Tirreno, che unisce oltre 600 imprese, con un desk nell'area della Regione Liguria. «La Rete dell'Alto Tirreno – spiega il consulente di marketing della rete, Gianluca Giannecchini - è nata con l'intento di promuovere il turismo in un'area vasta che va da Framura alla Versilia, con la creazione di pacchetti turistici che non si limitino alle sole Cinque Terre, ma che spazino lungo tutto il territorio, arricchendo l'offerta per trattenere più tempo possibile il turista. Molti i contatti con i tour operator presenti a Milano. Oltre ai francesi, agli americani, ai tedeschi e agli orientali, quest'anno cercano il nostro territorio le nuove economie del Brasile, dell'India e della Russia. Grande interesse da parte dei tour operator per le Cinque Terre, la linea marittime circolare del Golfo dei Poeti, l'Isola Palmaria". Nel corso della manifestazione le imprese della rete hanno partecipato alla conferenza stampa della Regione Liguria a cui hanno preso parte il Presidente Giovanni Toti, l’Assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino e il commissario della Agenzia In Liguria Pietro Paolo Gianpellegrini che hanno avuto modo di incontrare le imprese spezzine.

Presenti a Milano nei tre giorni della manifestazione il direttore di Confartigianato Giuseppe Menchelli, il consulente turistico Gianluca Giannecchini, Cristina Papini e Eleonora Fiorentini, del Consorzio marittimo 5 Terre Golfo dei Poeti, Tour operator Arbaspaa, l'Hotel del Golfo e Hotel Shelley di Lerici, Hotel Venezia, Hotel Firenze Continentale, Hotel Terre di

Riviera di Pignone, la cooperativa guide Arte e Natura, l'Hotel della Baia Le Grazie, Grand Hotel di Porto Venere, il Consorzio Welcome to La Spezia, Noleggio Barche e Ncc Nolomar, Catamarano Yellowcat, NCC Versilia Driver, Baia Blu Rta, Affittacamere La Piazzetta e Sunny Rooms.



turismo@confartigianato.laspezia.it