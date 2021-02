L'ex ad Acam Di Bartolo è direttore generale dell'Università di Pisa

Fuori provincia - Da lunedì in servizio come nuovo direttore generale dell'Università di Pisa. Nuoco incarico di prestigio per il quasi 55enne Rosario Di Bartolo, manager spezzino d'adozione, scelto dal rettore Paolo Mancarella per gestire l'ateneo toscano. Arriva dalla livornese Asa Spa, società partecipata di Iren, dopo una lunga carriera nella nostra città. Per circa vent'anni è stato infatti manager di Acam di cui è arrivato a ricoprire il ruolo di amministratore delegato e direttore operativo. Prima un passaggio presso la ERG Petroli e l'azienda pubblica di Pistoia.