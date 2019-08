L’eleganza ai piedi: dalle Oxford ai mocassini, una guida ai modelli maschili

Fuori provincia - Per l’uomo le scarpe sono un elemento essenziale, e per una ragione ben precisa: i modelli che indossiamo ai piedi caratterizzano senza ombra di dubbio il nostro look e ci permettono di essere sempre eleganti. Naturalmente non tutte le calzature si dimostrano perfette per questo scopo, dato che soltanto alcuni modelli specifici sanno come donare un tocco di pregio in più al nostro outfit. Proprio per questo motivo, oggi andremo a scoprire tutte quelle che sono le scarpe migliori per essere eleganti a partire dai piedi, dalle Oxford ai mocassini.



Oxford

Quando si parla di piedi e di eleganza, non è assolutamente possibile partire da un modello diverso dalle Oxford. Queste scarpe, non a caso, rappresentano la quintessenza della raffinatezza al maschile per via della loro storia e delle loro caratteristiche. Detta anche francesina, questa calzatura è il top per gli eventi formali, dunque è meglio abbinarla ad un classico abito come lo smoking. La sua peculiarità principale è il gambetto cucito sotto la mascherina, mentre possono variare le tipologie di allacciature, come quella a V.



Derby

Al contrario delle Oxford, nelle Derby il gambetto si trova cucito al di sopra delle mascherine. Si tratta dunque di una calzatura abbastanza diversa, pensata soprattutto per eventi meno formali: ciò comunque non toglie che si parla di una calzatura molto elegante, anche se meno “ingessata”. Da specificare che le Derby, così come le Oxford, in realtà presentano alcune varianti forate e decorate, note come Brogue.



Mocassino

Classicissimo, elegante e strutturato per essere informale, il mocassino è un must che conta sulla presenza di tantissime varianti diverse. Non a caso, è possibile scoprire numerosi modelli di mocassini da uomo semplicemente visitando gli e-commerce di moda più noti del settore, valutando tra questi quelli che maggiormente si adattano al nostro stile. Tra questi, i modelli che meritano assolutamente di essere citati sono il penny loafer e i fantastici mocassini bicolore vintage. Come si indossano? Il consiglio è di optare per un pantalone non eccessivamente lungo, e di indossarli sempre con le calze, evitando però quelle in spugna. Inoltre, è bene non indossare i pantaloni troppo stretti (skinny) e i modelli troppo larghi.



Chelsea

L’ultima scarpa da uomo elegante in classifica è lo stivaletto Chelsea, una calzatura particolare che spicca per via della presenza del suo elastico. Si tratta di un paio di scarpe molto versatile, in quanto si adatta sia agli eventi eleganti sia agli stili prettamente casual. Anche qui è possibile trovare moltissimi modelli diversi, alcuni dei quali immortali, come nel caso dei Chelsea boots Twist. Per un look elegante, il consiglio è di optare per uno stivaletto Chelsea tradizionale e rigorosamente in pelle nera.



Dalle Oxford alle Derby, passando per il mocassino e concludendo con gli stivaletti Chelsea: le migliori opzioni per l’eleganza ai piedi di un uomo sono tutte qui.