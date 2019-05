Iren approva il bilancio, Renato Boero presidente

Anche il sindaco a Peracchini a Reggio Emilia: "Dal dividendo complessivo ci spetteranno 800mila euro: numeri importanti per gli investimenti del prossimo futuro".

Fuori provincia - L’assemblea degli azionisti di Iren Spa che si è tenuta quest'oggi a Reggio Emilia ha approvato il Bilancio 2018 e la proposta di dividendo pari a 8,4 centesimi di euro. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 26 giugno prossimo, con stacco cedola il 24 giugno e record date il 25 giugno. Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 si è concluso il mandato del consiglio di amministrazione in carica. L’assemblea degli azionisti ha provveduto a nominare pertanto il nuovo consiglio di amministrazione della società che rimarrà in carica per gli esercizi 2019/2020/2021 (scadenza: data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2021).



"Abbiamo negoziato una cifra pari a 800mila euro nel dividendo di quest'anno: numeri importanti di un'azienda che è la 25esima in Italia, quotata peraltro alla Borsa valori di Milano, che ci garantiranno la possibilità di fare investimenti per il futuro" - ha detto a margine dell'assemblea il sindaco Peracchini. Fra i quindici componenti del nuovo consiglio di amministrazione, anche lo spezzino Cristiano Lavaggi, dopo che il mese scorso lo stesso Peracchini era salito a Reggio Emilia per l'approvazione dello statuto che ha permesso l'ingresso della componente spezzina. Con Lavaggi i consiglieri saranno Pietro Paolo Giampellegrini, Tiziana Merlino, Alessandro Giglio, Sonia Maria Margherita Cantoni, Maurizio Irrera, Ginevra Virginia Lombardi, Francesca Grasselli, Giacomo Malmesi, Gianluca Micconi, Renato Boero, Moris Ferretti, Vito Massimiliano Bianco, nominati dalla lista n. 1 presentata da Finanziaria Sviluppo Utilities srl, Finanziaria Città di Torino Holding Spa, Comune di Reggio Emilia in proprio e in qualità di mandatario dei Soci Pubblici Emiliani, Comune di La Spezia in proprio e quale mandatario dei Soci Pubblici Spezzini e votata dalla maggioranza, a cui si aggiungono Licia Soncini e Enrica Maria Ghia nominati dalla lista 2 presentata da fondi di investimento.



L’assemblea ha, inoltre, nominato Renato Boero alla carica di presidente del consiglio di amministrazione per gli esercizi 2019/2020/2021. Determinati i compenso da corrispondere ai consiglieri d'amministrazione in 23.000 euro annui lordi. Il nuovo cda, riunitosi nel pomeriggio dopo la nomina di Renato Boero a Presidente da parte dell’assemblea degli azionisti, ha proceduto alla nomina del vice presidente, nella persona di Moris Ferretti, e dell’amministratore delegato, nella persona di Massimiliano Bianco, oltre che all’attribuzione delle deleghe e dei poteri, così come previsto dallo statuto vigente.