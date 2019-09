Iphone11, le previsioni sull'andamento del prezzo

Fuori provincia - Ormai ci siamo. Ad una manciata di giorni dalla presentazione ufficiale, non mancano i rumors relativamente all'uscita del nuovo attesissimo iPhone 11: voci su cosa ci aspetterà che, giorno dopo giorno, si fanno sempre più insistenti. Se caratteristiche tecniche, data di lancio e nome non sono ancora confermati, ciò che è certo è la curiosità che Apple è, come sempre, in grado di suscitare nel settore.



iPhone 11: si chiameranno così i nuovi modelli?

iPhone 11, iPhone 2019, iPhone XI sono stati solo alcuni dei nomi utilizzati da pubblico e addetti ai lavori per definire i nuovi modelli dellasocietà di Cupertino. Oggi l’iniziale incertezza circondante la rosa di possibili nomi per le nuove creazioni va via via scemando, facendo emergere come candidato più probabile il semplice iPhone 11. Il ritorno alle cifre arabe dopo la parentesi romana del rivoluzionario iPhone X sembra lasciar presagire il proseguimento della Mela sulla nuova strada intrapresa proprio con il modello celebrativo del decennale iPhone.



Quello che sembra ormai certo è invece il numero di dispositivi mobili in serbo. Sulla scia dell’anno scorso, anche il 2019 dovrebbe vedere il lancio di tre nuovi melafonini. In attesa del prossimo keynote speech, secondo la versione tedesca di idealo Magazine i nuovi modelli potrebbero chiamarsi:

iPhone 11 Pro come modello di punta, riconducibile al precedente iPhone XS;

iPhone 11 rappresenterà la versione economica, come già avvenuto nel 2018 con iPhone XR;

iPhone 11 Pro Max potrebbe essere il nuovo appellativo del precedente iPhone XS Max.



Quando converrà acquistare iPhone 11 Pro?

Sebbene i prezzi di lancio dei nuovi gioielli tecnologici siano ancora avvolti nel mistero, noi di idealo abbiamo provato a realizzare una stima plausibile dei possibili cali di prezzo nei mesi successivi alla commercializzazione. Per ottenere dati attendibili circa il nuovo iPhone 11 Pro è stato analizzato l’andamento dei prezzi di iPhone XS nelle versioni da 64, 256 e 512 GB. Secondo il nostro studio, il nuovo iPhone nei tagli di memoria più piccoli farà registrare un calo di prezzo costante. Sia per la versione da 64 che per quella da 256 GB si registra un abbassamento del costo di circa il 10% durante i primi tre mesi, il quale sale tra il 13 e il 15% a sei mesi dal lancio. Aspettare oltre non sembra essere particolarmente conveniente: l’ulteriore perdita di meno di un punto percentuale per entrambe le versioni non controbilancia gli ormai nove mesi di attesa. Diversa la situazione per la variante da 512 GB, la quale si fa decisamente interessante nel terzo trimestre: si passa a un ribasso del 13,6% dal 9,4% fatto registrare dopo sei mesi. Al contrario, se ne sconsiglia l’acquisto a tre mesi dalla messa in vendita: in occasione delle festività natalizie il prezzo sembra addirittura aumentare.



iPhone 11 Pro Max: quando il prezzo sarà conveniente?

Per prevedere il comportamento di iPhone 11 Pro Max abbiamo preso in considerazione iPhone XS Max, anche in questo caso nei tre tagli da 64, 256 e 512 GB. Come per il modello standard, anche la versione maggiorata evidenzia differenze tra i modelli da 64 e 256 GB e quello con memoria extra-large da 512 GB. I tagli di memoria più contenuti confermano i sei mesi dal lancio come momento ideale per l’acquisto: il costo si abbassa rispettivamente del 10,9% e dell’8,2% offrendo buone possibilità di risparmio per un dispositivo ancora attuale. Non è però da escludere un acquisto dopo i nove mesi: trattandosi di un dispositivo top di gamma dal prezzo iniziale importante, la riduzione di circa il 12,5% sul cartellino del prezzo risulta comunque interessante. Discorso simile per il probabile iPhone 11 Pro Max 512GB: in questo caso l’attesa è addirittura consigliata. Con un po’ di pazienza si potrà godere di un ribasso di ben il 17% su un dispositivo dalle caratteristiche eccelse, dalla lunga longevità. Se nove mesi sembrano un’eternità, allora conviene acquistare relativamente in fretta: a tre mesi dal lancio il risparmio è già dell’11,2%, per un telefono praticamente nuovo.



Fonti & Metodologia:

Per la previsione relativa ad Apple iPhone 11 Pro, per ogni variante di colore e memoria interna idealo ha analizzato l’andamento del prezzo medio mensile nei primi 10 mesi dal lancio sul mercato per i modelli precedenti Apple iPhone XS. Periodo: da Settembre 2018 a Luglio 2019. Portale: idealo.it.

Per la previsione relativa ad Apple iPhone 11 Pro Max, per ogni variante di colore e memoria interna idealo ha analizzato l’andamento del prezzo medio mensile nei primi 10 mesi dal lancio sul mercato per i modelli precedenti Apple iPhone XS Max. Periodo: da Settembre 2018 a Luglio 2019. Portale: idealo.it.

Le previsioni di idealo si basano sull’andamento del prezzo dei modelli precedenti. Pertanto, la variazione di prezzo per gli iPhone 11 potrà anche essere diversa rispetto a quanto stimato a fine Agosto 2019. La redazione di idealo monitorerà i prezzi dei nuovi modelli nei 10-12 mesi successivi all’inizio delle vendite online.