Invalidità civile, domande semplificate

Fuori provincia - Inps informa che nella fase di compilazione della domanda di invalidità civile il richiedente non deve più inserire il codice IBAN o la modalità di pagamento, se già riceve una prestazione economica di tipo pensionistico.

Come spiegato con il messaggio 22 ottobre 2020, n. 3843, infatti, in questo caso viene proposta automaticamente la modalità di pagamento già utilizzata per le altre prestazioni. L’utente ha comunque la possibilità di modificarla.

Se invece la procedura non rileva altre prestazioni attive, l’utente è obbligato a inserire un codice IBAN valido o a scegliere la modalità di pagamento.

Inps ricorda che per importi superiori ai 1.000 euro, il pagamento della prestazione può avvenire esclusivamente attraverso strumenti elettronici.