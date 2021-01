Inps, oltre 33 miliardi erogati a famiglie e imprese da inizio pandemia

Fuori provincia - Nel periodo di emergenza sanitaria, a partire da marzo 2020 ad oggi, sulla base delle disposizioni di Governo, l’Inps - come spiega una nota dell'Istituto - ha erogato 33,5 miliardi in 10 mesi a supporto delle attività economiche e delle famiglie, con sostegni che hanno interessato circa 15 milioni di beneficiari.

In particolare, per quanto riguarda la cassa integrazione l’Istituto, alla data del 10 gennaio 2020, ha:

autorizzato oltre 4 miliardi di ore CIG;

erogato complessivamente oltre 19 miliardi di euro;

dato copertura a 3,5 milioni di beneficiari con pagamento diretto INPS, e a 3,4 milioni con pagamento anticipato dall’azienda.