Indennità Covid-19 per i pescatori, attivo il servizio sul sito dell'Inps

Fuori provincia - È attivo il servizio per la presentazione delle domande di indennità Covid-19 per i pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.

La misura di sostegno, introdotta dal decreto Rilancio, prevede l’erogazione di una indennità pari a 950 euro per il mese di maggio 2020.

Per tutte le indicazioni relative all’accesso, alla corretta compilazione della domanda e alle funzioni che permettono di controllarne lo stato e l’esito fino al pagamento, è possibile consultare il tutorial previsto per le altre indennità Covid-19.

Qua tutti i dettagli: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=54268