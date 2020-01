Imprenditori in visita alla Dallara Academy con Confindustria Giovani

Fuori provincia - Una delegazione di imprenditori associati a Confindustria La Spezia guidati dal Presidente Mario Gerini e dei rappresentanti degli Istituti Fossati - Da Passano, Einaudi – Chiodo e Capellini - Sauro, ha visitato lo scorso sabato 18 gennaio, la Dallara a Varano de’ Melegari, azienda leader per la costruzione di vetture da competizione e i laboratori all’avanguardia di Innovation FARM presso l’Istituto tecnico professionale Carlo Emilio Gadda di Fornovo.

L’iniziativa promossa dal Presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria La Spezia, Renato Goretta, ha riscosso grande interesse fra tutti i partecipanti per la testimonianza di eccellenza aziendale e formativa.



La Dallara, fondata nel 1972 dall’attuale Presidente, l’ing. Giampaolo Dallara affiancato dal 2007 dall’ing. Andrea Pontremoli, con 100 milioni di fatturato e oltre 650 dipendenti, è una delle più importanti realtà specializzate nella progettazione sviluppo e produzione di vetture da competizione e ad alte prestazioni in materiali compositi in fibra di carbonio.

La Dallara è oggi presente in tutti i campionati F3, è il fornitore unico di vetture ai campionati IndyCar, Indy Lights, F2, GP3, Super Formula e realizza vetture per gare di durata come la 24 ore di Le Mans. Nel novembre 2017 la Dallara ha presentato la Dallara Stradale, la prima vettura da strada interamente Dallara.

Il continuo investimento della Dallara nelle tecnologie di avanguardia ha raggiunto la massima espressione nella costruzione del primo ed unico simulatore di guida professionale di tipo F1, disponibile in commercio.



Dallara e altre realtà del territorio, allo scopo di formare le competenze avanzate necessarie al mondo dell’impresa, lo scorso anno a fianco dell'Istituto superiore Gadda di Fornovo Taro, hanno inaugurato Innovation FARM, un polo didattico innovativo sulle nuove tecnologie 3D e la realtà virtuale: un sistema di istruzione e formazione ad alta specializzazione professionale e tecnologica un esempio virtuoso di interscambio fra l’impresa e la scuola.

«Sono sicuro che il percorso attraverso le eccellenze imprenditoriali e le buone iniziative di collaborazione pubblico-privati che abbiamo iniziato sabato scorso sarà in grado di fornire ai Colleghi che hanno partecipato nuovi stimoli e nuovi ed idonei esempi di buone pratiche – dichiara Renato Goretta - Le contaminazioni e l’apertura all’innovazione sono iter determinanti per affrontare la dinamicità e la complessità dei mercati e quindi la cosa migliore è quella di andare, vedere e toccare con mano dove quegli iter sono già stati intrapresi con successo. Senza trascurare la possibilità di partecipare a network e quella di entrare nella filiera della fornitura o della partnership. Il programma della Piccola Industria spezzina prevede nel 2020 le visite in Piaggio e in Ducati».