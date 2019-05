Il ministro Toninelli in visita alla fiera nautica insieme a Michele Gavino di Baglietto

Fuori provincia - In occasione della terza edizione del Versilia Yachting Rendez Vous, Michele Gavino ad Baglietto accompagna il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli in visita ai più importanti cantieri del comparto nautico Made in Italy presenti alla manifestazione.



La manifestazione accoglierà, fino al 12 maggio, la flotta della Famiglia Gavio con una line up d’eccezione: ben 6 fra imbarcazioni e yachts, dai 13 a 46m. Baglietto sarà presente con il 46m Only One con scafo dislocante in acciaio e alluminio firmato Francesco Paszkowski Design, in esposizione insieme con il 43m Pachamama, capofila della gamma dei nuovi Fast a cui si aggiungono l’MV13, dall’imprinting militare ispirato ai MAS, e l’FFC15, naviglio militare di Baglietto Navy, primo esemplare di pattugliatore costruito dal cantiere dopo l’acquisizione della Famiglia Gavio. Il brand CCN sarà presente in fiera con il 27m MY Freedom, imbarcazione fully custom acquistata e disegnata dallo stilista Roberto Cavalli in collaborazione con il designer Tommaso Spadolini. Bertram, infine, esporrà in fiera il 35’ Moppie, modello di punta che offre, da un lato, ottime prestazioni in contesto di pesca sportiva e, dall’altro lato, elementi di lusso innovativi.