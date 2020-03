Il Nilo come non lo avete mai visto assieme a Memphis Tours

Fuori provincia - Chi non ha mai sognato una crociera sul Nilo? E’ difficile credere che almeno una volta non vi siate fatti rapire dalle magie e dal mistero che le bellezze dell’Egitto possono suscitare. Raggiungere quelle terre meravigliose, Luxor per citarne una, non è impossibile anzi con l’agenzia di viaggi Memphis Tour il sogno diventa realtà. Le crociere sul Nilo in offerta permettono di raggiungere alcuni dei luoghi più fascinosi del mondo. Tra le proposte anche una versione classica di un itinerario intramontabile.



L’itinerario classico sul Nilo prevede un doppio itinerario di otto giorni da Luxor ad Aswan oppure da Aswan a Luxor. Questo viaggio vi permetterà di visitare i siti e monumenti di epoca faraonica spostandovi comodamente in nave e godendovi il massimo del relax, lontano dal caos e dallo stress del traffico.



Si tratta di un particolarissimo itinerario che offre opzioni differenti, itinerari di lusso offerto da tre crociere diverse a prezzi diversi: crociera Radamis II, crociera Jazz Jubilee, crociera Nilo Salacia ed ogni crociera ha dei servizi speciali ed accomodazioni eccellenti a vostra disposizione.

Tra i servizi offerti: pick up da/per l'aeroporto oppure dalla stazione ferroviaria, trasferimento con un minibus munito di aria condizionata da e per la crociera, biglietti di ingresso in alcuni dei siti più suggestivi dell’itinerario. Inoltre, le visite a bordo della crociera verranno effettuate con collaboratori italiani della Memphis Tours e con guida che parla l'italiano.



Assuan



Se Aswan sarà la vostra prima tappa potrete rivivere le atmosfere di una meravigliosa città dove è presente il Museo Nubiano e sono presenti numerosi monumenti dell`epoca faraonica come la la statua di Ramses II, il marito di Nefertari. Questo il museo si trova nel centro di Aswan, nella via ribattezzata “degli alberghi”.



Tra le altre meraviglie della città di Aswan vanno citati sia il tempio di Phiala e l’obelisco incompiuto. Il primo venne costruito durante il terzo secolo a.c. , fu dedicato alla dea Isis una delle più importanti dell’antico Egitto. Il tempio venne messo a repentaglio a causa delle inondazioni del Nilo ma dopo la costruzione di una diga è diventato ancor più sicuro.



E’ impossibile non restare affascinati anche dall’obelisco incompiuto. Venne costruito oltre 3500 anni fa nel sud della città di Aswan. Per la sua realizzazione venne utilizzato il granito rosso. E’ alto 41 metri per 1168 tonnellate di peso. Si narra che l’obelisco venne costruito durante la dinastia della regina di Hatshebsut.



Aswan ospita anche dei meravigliosi giardini botanici, il Monastero di San Simeone, Alta Diga, Tempio di Kalabsha.



Luxor



Cosa dire poi della meravigliosa Luxor? Questa città rappresenta la gloria dei faraoni egizi antichi e la loro storia. Circa cinquecentomila persone vivono a Luxor che dista settecento chilometri dalla metropoli del Cairo. Con i suoi quattromila anni di storia è Luxor è il simbolo della gloria, della grandezza e dello sviluppo dell’Egitto al tempo dei faraoni. Ancora oggi si possono ammirare il tempio di Luxor, al centro della città, profondamente legato a quello del Karnak. Ancora oggi si possono ancora contemplare gli sforzi compiuti per preservare il patrimonio legato ai grandi templi, ai magnifici complessi funerari ancora presenti sulle rive del Nilo e nell’antica Tebe.



Con Memphis Tour sarà possibile anche fare un’esperienza unica e osservare Luxor da una prospettiva unica: dal cielo attraverso una mongolfiera. Infatti, nessuna prospettiva eguaglia quella offerta da una gita così. Questa scelta vi permetterà di capire perché Luxor è conosciuta anche come “museo a cielo aperto”. Un’esperienza sbalorditiva che e osservare dall’alto il Nilo e i suoi paesaggi. Fluttuando su tutti i siti della riva orientale e occidentale, avrete una visione complessiva che vi permetterà di coglierne la magnificenza dei siti.



In particolare il Tempio di Luxor e il complesso di Karnak sono due tra i più spettacolari monumenti di tutto l’Egitto e della valle dei re, questi siti sono stati utilizzati prima per seppellire i re e faraoni. Un mondo da scoprire a portata di mano. Siete curiosi?

Se siete curiosi di scoprire la terra dei faraoni e provare una crociera sul Nilo visitando le attrazioni turistiche antiche a Luxor ed Assuan, potete prenotare un viaggio sul nilo a bordo di migliori crociere sul Nilo in Egitto tramite il link seguente :