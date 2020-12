Il 2021 non porterà aumenti alle pensioni

Fuori provincia - Rivalutazione a zero dell’assegno pensionistico per il 2021 con la conferma di quanto stabilito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dello scorso novembre con la circolare INPS n. 148 2020 che aveva già fissato il tasso di rivalutazione degli assegni dal 1° gennaio 2021. Il prossimo anno non ci sarà dunque nessun aumento delle pensioni, come pure del trattamento minimo e della pensione sociale, in quanto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati non ha avuto alcuna crescita tra il 2019 e il 2020. Anzi, la crisi economica da Covid, semmai, ha comportato una riduzione di quest’indice che tuttavia non si tradurrà in un taglio dell’assegno. La rivalutazione il prossimo anno, come Inps chiarisce, sarà pari a zero anche se lo stesso Istituto conferma allo stesso tempo un piccolo incremento degli assegni, per effetto della stabilizzazione dell’indice di rivalutazione fissato per l’anno in corso.